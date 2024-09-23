Россия идет на попятную

Позиция России по поводу ядерных испытаний «не менялась», Москва «не будет их проводить, если от таких шагов воздержится Вашингтон». Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нет, ничего не поменялось (в позиции России о возможности проведения ядерных испытаний), - сказал Рябков. - Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США».