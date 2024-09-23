Эрдоган раскритиковал США
16:20 562
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес Вашингтона из-за санкций против турецкой оборонной промышленности.
«Санкции подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО», - заявил президент Турции.
«Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу альянса», - сказал он.
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