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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Эрдоган раскритиковал США

16:20 562

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес Вашингтона из-за санкций против турецкой оборонной промышленности. 

«Санкции подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО», - заявил президент Турции.

«Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу альянса», - сказал он.

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