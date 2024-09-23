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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Россия продвинулась и в Харькове

16:46 2616

Основным направлением наступления российских войск остается Покровское в Донецкой области. Но они наступают и в Харьковской области, сообщает Министерство обороны Великобритании в X.

Как отмечается в сводке, в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

«Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его в качестве естественного оборонительного барьера и создать условия для будущих операций.

По данным британской разведки, основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровске на востоке Украины. Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.

«Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе», - отмечают в Минобороны Британии.

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