Азербайджан предложил, ФИДЕ одобрила: создана Шахматная ассоциация тюркоязычных стран

В заключительный день Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште завершила свою работу Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В ходе финального заседания Федерация шахмат Азербайджана предложила создать специальный институт для укрепления сотрудничества и связей тюркоязычных стран в сфере шахмат.

Генеральный секретарь Федерации Илаха Гадимова подчеркнула важность создания совместной ассоциации тюркоязычных стран и проинформировала об основных целях будущей организации. Предложение, вынесенное на голосование на Генеральной ассамблее ФИДЕ, было принято единогласно. Так была создана Шахматная ассоциация тюркоязычных стран. Первыми членами ассоциации стали Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.

По итогам встречи президент ФИДЕ Аркадий Дворкович встретился с руководителями шахматных федераций государств-членов Шахматной ассоциации тюркоязычных стран. В ближайшие дни будет утвержден устав новой организации. Руководство Ассоциации будет избираться сроком на два года по принципу очередности. Основная цель заключается в расширении связей между тюркоязычными странами в шахматах и регулярной реализации различных совместных проектов. Члены организации выдвинули на пост генерального секретаря Илаху Гадимову.

Следует отметить, что в рамках ФИДЕ уже существуют организации стран Латинской Америки, арабских стран и франкоязычных стран.