USD 1.7000
EUR 1.8978
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Азербайджан предложил, ФИДЕ одобрила: создана Шахматная ассоциация тюркоязычных стран

Отдел спорта
16:56 756

В заключительный день Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште завершила свою работу Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В ходе финального заседания Федерация шахмат Азербайджана предложила создать специальный институт для укрепления сотрудничества и связей тюркоязычных стран в сфере шахмат.

Генеральный секретарь Федерации Илаха Гадимова подчеркнула важность создания совместной ассоциации тюркоязычных стран и проинформировала об основных целях будущей организации. Предложение, вынесенное на голосование на Генеральной ассамблее ФИДЕ, было принято единогласно. Так была создана Шахматная ассоциация тюркоязычных стран. Первыми членами ассоциации стали Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.

По итогам встречи президент ФИДЕ Аркадий Дворкович встретился с руководителями шахматных федераций государств-членов Шахматной ассоциации тюркоязычных стран. В ближайшие дни будет утвержден устав новой организации. Руководство Ассоциации будет избираться сроком на два года по принципу очередности. Основная цель заключается в расширении связей между тюркоязычными странами в шахматах и регулярной реализации различных совместных проектов. Члены организации выдвинули на пост генерального секретаря Илаху Гадимову.

Следует отметить, что в рамках ФИДЕ уже существуют организации стран Латинской Америки, арабских стран и франкоязычных стран.

«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 14:40
14:40 13091
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации; все еще актуально
10:43 3896
Россия продвинулась и в Харькове
Россия продвинулась и в Харькове
16:46 2617
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 4851
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 5616
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 7621
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 3991
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 2195
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 2085
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 7178
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших новые видео; обновлено 18:53
18:53 7805

ЭТО ВАЖНО

«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 14:40
14:40 13091
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации; все еще актуально
10:43 3896
Россия продвинулась и в Харькове
Россия продвинулась и в Харькове
16:46 2617
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 4851
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 5616
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 7621
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 3991
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 2195
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 2085
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 7178
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших новые видео; обновлено 18:53
18:53 7805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться