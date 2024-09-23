Российский самолет залетел в Японию. Японцы применили инфракрасные средства

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что российская военная авиация трижды нарушила воздушные границы Японии рядом с северным островом Хоккайдо. По его словам, в ответ в воздух были подняты истребители F-35 сил самообороны Японии.

Хаяси подчеркнул, что японские истребители в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Он отметил, что японские силы самообороны впервые применили такие средства. Кроме того, Токио выразил крайне решительный протест Москве, добавил генсек.

Министр обороны Японии Минору Кихарар рассказал журналистам, что истребители F-35 поднимали в воздух из-за российского самолета Ил-38. Его слова передает Kyodo News. Согласно его данным, Ил-38 в период с 13:00 до 15:00 по местному времени трижды заходил в воздушное пространство Японии, проводя каждый раз в нем около минуты.

Глава оборонного ведомства утверждает, что это «первый случай нарушения воздушного пространства Японии российским военным самолетом с 2019 года». Он добавил, что отстрел средствами инфракрасного противодействия был совершен во время третьего нарушения воздушного пространства.