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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Премьер Польши объявил войну бобрам

17:51 983

В Польше бобры наносят вред дамбам – насыпям от наводнения, создаваемым в регионах, подверженных паводкам, заявил польский премьер Дональд Туск на встрече кризисного штаба в Варшаве. 

Он отметил, что проблема требует быстрого решения.

«Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», - пояснил премьер.

Он сказал, что любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона. Туск подчеркнул, что сохранность насыпей и их защита от подкопов животных - безусловный приоритет властей.

Польша столкнулась с серьезными наводнениями в южных, западных и юго-западных районах, вызванных сильными дождями. Для борьбы с последствиями длительных проливных дождей пришлось привлечь более 26 тыс. военных. Наводнения называют сильнейшими за последние 30 лет. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия.

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