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Дуров пообещал раскрывать данные нарушителей

18:00 670

IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, заявил глава мессенджера Павел Дуров.

Дуров, который не может покидать Францию в рамках уголовного дела против платформы, рассказал, что поиск в Telegram ранее использовался людьми, которые нарушали условия пользования, для продажи нелегальных товаров (в ЕС приложение обвиняли в том, что оно позволяет легко купить наркотики).

По словам основателя Telegram, команда модераторов, используя искусственный интеллект, удалила весь «проблемный контент», который был обнаружен в поиске.

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