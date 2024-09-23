Сильные взрывы в Иране
18:25 1091
Взрывы прогремели в промышленной зоне к юго-востоку от Тегерана, сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что в промышленной зоне Гармсар, расположенной в 100 км к юго-востоку от Тегерана, прогремело три мощных взрыва. Вблизи указанного района находится центр космических исследований имени Хомейни. Причины происшествия пока не установлены.
На заводе расположены резервуары для нефтяного конденсата. Власти выясняют обстоятельства инцидента.
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