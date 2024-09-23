USD 1.7000
EUR 1.8978
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Иран хочет начать переговоры с Западом

18:37 358

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Я пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент, и у меня будет больше встреч с министрами иностранных дел других стран. Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике», - рассказал Арагчи.

По его словам, Тегеран готов к началу нового этапа и, если другая сторона выразит заинтересованность, «переговоры могут возобновиться уже во время этого визита».

«Обмен сообщениями состоялся, есть публичное заявление о готовности. Но текущая международная ситуация такова, что возобновление переговоров по ядерной сделке представляется делом несколько более сложным и запутанным, чем ранее», - разъяснил глава иранского МИД.

В июле сообщено о том, что Вашингтон проинформировал Тегеран о готовности администрации президента США Джо Байдена осуществить быстрый возврат к СВПД. В сентябре представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддерживает контакты с участниками СВПД, а также с США, чтобы сохранить каналы коммуникации для возобновления переговоров.

«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 14:40
14:40 13099
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации; все еще актуально
10:43 3901
Россия продвинулась и в Харькове
Россия продвинулась и в Харькове
16:46 2630
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 4857
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 5625
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 7632
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 3995
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 2197
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 2088
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 7182
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших новые видео; обновлено 18:53
18:53 7830

ЭТО ВАЖНО

«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 14:40
14:40 13099
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации; все еще актуально
10:43 3901
Россия продвинулась и в Харькове
Россия продвинулась и в Харькове
16:46 2630
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 4857
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 5625
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 7632
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 3995
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 2197
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию
Baku Steel Company объединяет искусство и металлургию наш спецреп; все еще актуально
11:42 2088
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса
Избраны вице-спикеры Милли Меджлиса обновлено 13:23
13:23 7182
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших
Операция Израиля в Ливане. Израильтян ждут «сложные дни». Много погибших новые видео; обновлено 18:53
18:53 7830
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться