Иран хочет начать переговоры с Западом

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Я пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент, и у меня будет больше встреч с министрами иностранных дел других стран. Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике», - рассказал Арагчи.

По его словам, Тегеран готов к началу нового этапа и, если другая сторона выразит заинтересованность, «переговоры могут возобновиться уже во время этого визита».

«Обмен сообщениями состоялся, есть публичное заявление о готовности. Но текущая международная ситуация такова, что возобновление переговоров по ядерной сделке представляется делом несколько более сложным и запутанным, чем ранее», - разъяснил глава иранского МИД.

В июле сообщено о том, что Вашингтон проинформировал Тегеран о готовности администрации президента США Джо Байдена осуществить быстрый возврат к СВПД. В сентябре представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддерживает контакты с участниками СВПД, а также с США, чтобы сохранить каналы коммуникации для возобновления переговоров.