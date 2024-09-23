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Американские военные в Армении «обмениваются опытом»

18:59 937

Представители Национальной гвардии американского штата Канзас с 9 по 20 сентября находились в Армении для участия в обмене опытом с армянскими Вооруженными силами.

Согласно сообщению посольства США в Ереване, основной акцент программы был сделан на повышении квалификации сержантов и обмене методами планирования и управления военными миссиями.

Этот визит стал частью программы Phoenix Platoon, которая реализуется 8 лет.

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