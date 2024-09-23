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Али Асадов встретился с Эролом Озваром

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19:23 668

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 23 сентября встретился с председателем Совета высшего образования Турецкой Республики Эролом Озваром.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами во всех сферах. Была особо подчеркнута динамика отношений в сфере образования, оценены результаты многолетнего эффективного сотрудничества между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами двух стран.

Отмечена важность создания Турецко-Азербайджанского университета (ТАУ), констатировано, что участвующие в проекте университеты являются ведущими вузами двух стран. По итогам приема в ТАУ, который начал функционировать с 2024/2025 учебного года, здесь по специальностям компьютерной инженерии, промышленного инжиниринга и пищевой инженерии будут обучаться около 90 студентов.

На встрече обсуждались текущие вопросы, связанные с деятельностью Турецко-Азербайджанского университета, а также перспективы развития сотрудничества в сфере науки и образования между двумя странами.

Во встрече приняли участие министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, а также ректоры ведущих вузов Турции и ректор Азербайджанского технического университета.

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