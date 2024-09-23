USD 1.7000
EUR 1.8978
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины»

новость дополнена 20:45
20:45 1136

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что готов обсудить войну в Украине с представителями европейских стран и США.

«Мы хотели бы начать с европейцами и американцами диалог и переговоры, — сказал Пезешкиан журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя российско-украинскую войну. — Мы никогда не поддерживали российскую агрессию против украинской территории». Слова Пезешкиана приводит агентство France-Presse (AFP). 

Страны Запада и Украина заявляют, что Иран поставляет России вооружения для ее войны против Украины. В начале осени США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в поставке России баллистических ракет Fath 360. Несмотря на множество доказательств, как Тегеран, так и Москва отрицают, что российская армия получает оружие из Ирана.

Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
21:12 181
Во всем Израиле вводится особое положение
Во всем Израиле вводится особое положение
20:54 451
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема; все еще актуально
12:07 9365
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины»
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины» новость дополнена 20:45
20:45 1137
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 14:40
14:40 14631
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации; все еще актуально
10:43 4373
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 5981
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 6928
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 8893
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 4721
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 2511

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
21:12 181
Во всем Израиле вводится особое положение
Во всем Израиле вводится особое положение
20:54 451
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема; все еще актуально
12:07 9365
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины»
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины» новость дополнена 20:45
20:45 1137
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией
«…Пришлось ждать 70 дней»: Алиев о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 14:40
14:40 14631
Как здоровье, «Хезболла»?
Как здоровье, «Хезболла»? о развитии ситуации; все еще актуально
10:43 4373
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
Ильхам Алиев освободил от должности главу Насиминского района
15:07 5981
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглы
14:58 6928
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
Ильхам Алиев: Закрытие сухопутных границ спасло Азербайджан от больших катастроф
13:35 8893
Азербайджан открывает эру развития ВПК
Азербайджан открывает эру развития ВПК фото
14:37 4721
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Алиев о масштабных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре
14:06 2511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться