Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что готов обсудить войну в Украине с представителями европейских стран и США.

«Мы хотели бы начать с европейцами и американцами диалог и переговоры, — сказал Пезешкиан журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя российско-украинскую войну. — Мы никогда не поддерживали российскую агрессию против украинской территории». Слова Пезешкиана приводит агентство France-Presse (AFP).

Страны Запада и Украина заявляют, что Иран поставляет России вооружения для ее войны против Украины. В начале осени США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в поставке России баллистических ракет Fath 360. Несмотря на множество доказательств, как Тегеран, так и Москва отрицают, что российская армия получает оружие из Ирана.