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Канадцы попросили Симоняна не приезжать

19:49 1458

Визит спикера парламента Армении Алена Симоняна в Канаду отложен. Пресс-секретарь главы парламента Армении Мовсес Арутюнян сообщил СМИ, что визит перенесен на неопределенный срок из-за создавшегося в Канаде политического кризиса.

«По инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор между председателем Палаты общин парламента Канады Грегом Фергюсом и председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, в ходе которого Грег Фергюс попросил перенести сроки визита до разрешения внутриполитической ситуации в стране, на что Ален Симонян дал свое согласие, учитывая представленную ситуацию. Остальные распространяемые версии, связанные с переносом визита, ложь и не имеют ничего общего с реальностью», - отметил помощник.

Издание Yerevan.Today пишет, что возглавляемую Симоняном делегацию отказались принимать различные круги армянской общины Канады.

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