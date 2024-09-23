Школьники сожгли вертолет Ми-8
Подростки подожгли вертолет в Омске, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что вертолет находился на одной из вертолетных площадок региона.
Подростки пробрались на авиабазу, бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8, вскоре их задержали.
Российские Telegram-каналы опубликовали видео с задержанными. На нем один из подростков говорит, что с ними через мессенджер связался неизвестный, предложивший им $20 тыс. за поджог вертолета. Денег подростки не получили, а переписку их собеседник удалил.