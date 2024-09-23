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Школьники сожгли вертолет Ми-8

20:11 1637

Подростки подожгли вертолет в Омске, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что вертолет находился на одной из вертолетных площадок региона.

Подростки пробрались на авиабазу, бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8, вскоре их задержали.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео с задержанными. На нем один из подростков говорит, что с ними через мессенджер связался неизвестный, предложивший им $20 тыс. за поджог вертолета. Денег подростки не получили, а переписку их собеседник удалил.

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