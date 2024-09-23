Министр обороны Казахстана в Баку
20:31 407
Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков находится с визитом в Азербайджане, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, Руслан Жаксылыков прибыл в Азербайджан по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!