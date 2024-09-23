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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Министр обороны Казахстана в Баку

20:31 407

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков находится с визитом в Азербайджане, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, Руслан Жаксылыков прибыл в Азербайджан по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024.

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