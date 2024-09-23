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Нетаньяху обратился к жителям Ливана: «Уходите…»

20:36 809

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы», сообщает пресс-служба израильского премьера.

«У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с «Хезболлой». Слишком долго «Хезболла» использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших гостиных и гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города и на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов «Хезболлы», мы должны ликвидировать это оружие», — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху напомнил об утреннем аналогичном призыве от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к жителям Ливана.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля действует на упреждение, нанося удары по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане, меняя баланс сил на северной границе.

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