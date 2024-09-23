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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Военные учения Азербайджана, Грузии и Турции

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20:39 316

В Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, в ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят различные задачи по организации охраны стратегически важных, региональных экономических проектов.

Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения слаженности между вооруженными силами стран-участниц, продлятся до 27 сентября.

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