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Эльман Пашаев обжаловал свой арест

20:50 450

В Московском гарнизонном военном суде зарегистрирована апелляционная жалоба бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в канцелярии суда.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд постановил арестовать Пашаева на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Представители защиты Эльмана Пашаева настаивали на мере пресечения, не связанной с ограничением свободы.

Эльмана Пашаева 17 сентября задержали военные следователи, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн руб. Следователи полагают, что эти деньги Пашаев получил от супруга блогера Елены Блиновской Алексея, которого он убедил в наличии возможности освободить чету от уголовной ответственности в рамках дела о неуплате налогов.

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