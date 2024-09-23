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Во всем Израиле вводится особое положение

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Правительство Израиля экстренно одобряет в телефонном голосовании предложение министра обороны Йоава Галанта о введении особого положения в тылу по всей территории страны до 30 сентября.

Согласно сообщению израильских СМИ, телефонное голосование проводится на фоне попытки ликвидации высокопоставленного члена «Хезболлы» Али Караки в районе Дахия в Бейруте. Введение особого положения в тылу не оказывает непосредственного влияния на граждан, а предназначено для ЦАХАЛ и государственных органов в случае необходимости быстрого изменения ситуации.

Объявление особого положения в тылу призвано предоставить властям специальные полномочия для поддержания общественного порядка и защиты граждан в случае продолжительной атаки.

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