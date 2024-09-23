Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими

«У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы – у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны определить его. Не Россия…», - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

«Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия… Сейчас у нас есть сила сформировать мир, в котором будут жить наши дети и их дети», - сказал глава украинского государства.