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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими

21:12 195

Ближайшие несколько месяцев российско-украинской войны будут решающими, поэтому Украина и ее союзники должны опередить РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения ежегодной награды Американской академии достижений The Golden Plate Award в Нью-Йорке в понедельник.

«У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы – у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны определить его. Не Россия…», - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

«Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия… Сейчас у нас есть сила сформировать мир, в котором будут жить наши дети и их дети», - сказал глава украинского государства.

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