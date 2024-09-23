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Ближний Восток кипит: США отправляют дополнительные войска

21:41 1087

Американское командование приняло решение усилить контингент США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера.

«В понедельник в Пентагоне заявили, что США направляют дополнительные войска на Ближний Восток, в то время как уровень насилия между Израилем и движением «Хезболла» резко вырос, грозя более масштабной региональной войной», - сообщает агентство.

Райдер не уточнил, сколько войск США передислоцируют в регион и каковы будут их задачи.

AP напоминают, что сейчас США держат на Ближнем Востоке порядка 40 тыс. военнослужащих.

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