Оружие важнее: Россия резко увеличит военные расходы

Власти России планируют в 2025 году сохранить военные расходы на историческом максимуме и увеличить их до 13,2 триллиона рублей, это на четверть больше, чем в 2024-м (10,4 триллиона).

Об этом 23 сентября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект трехлетнего бюджета, который вскоре внесут на рассмотрение Госдумы.

Запланированные военные расходы составят 6,2% от валового внутреннего продукта РФ. В дальнейшем их планируется немного снизить — до 5,6% ВВП в 2026 году и 5,1% в 2027-м.