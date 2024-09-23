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Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

Украина против России в Гааге: начались слушания

22:33 655

В Постоянной палате международного третейского суда в Гааге в понедельник, 23 сентября, открылись слушания по иску Украины против России в сфере морского права.

Deutsche Welle передает, что открытыми для широкой публики были только вступительная часть и заявления сторон. Первым выступал от имени Украины посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. Он указал на намерения Киева добиться соблюдения Россией заложенных в Конвенции ООН по морскому праву принципов свободы судоходства, права на транзитный проход, защиты окружающей среды и подводного культурного наследия. По словам Кориневича, РФ в принципе «презирает международное право, пытаясь вернуться к временам СССР, а до этого - Российской империи».

Кориневич заявил, что Россия считает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже часть Черного моря своими собственными водами и «хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века».

Речь также шла о построенном через Керченский пролив Крымском мосте, который служит маршрутом для непрерывных поставок оружия и боеприпасов на Крымский полуостров в ходе войны РФ против Украины, указал представитель Киева.

«Мост незаконный, и его необходимо демонтировать», - заявил Кориневич, добавив, что проход через Керченский пролив по закону должен быть восстановлен в полной мере.

За весь предполагаемый ущерб, нанесенный действиями Москвы, Киев потребовал выплаты компенсации, размер которой пока не установлен.

Вторым выступил от имени РФ посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин, назвавший обвинения Украины беспочвенными и бесперспективными. По его словам, Азовское море и Керченский пролив представляют собой «внутренние воды», на которые не распространяется действие Морской конвенции. В его обращении к суду прозвучали отсылки ко временам СССР и Российской империи, а также формулировки «госпереворот на Майдане» и «неонацистский режим» в Украине, который «даже не может считаться надлежащим истцом в этом деле».

Представитель российского МИД также обвинил украинские власти в «блокаде» Крымского полуострова, якобы последовавшей за его присоединением к РФ и приведшей к огромным страданиям его жителей. «России необходимо было срочно найти решение, чтобы спасти Крым от голода, деградации сельского хозяйства и социальной инфраструктуры, для обеспечения населения предметами первой необходимости. Строительство Крымского моста стало таким решением», - заявил Кузьмин.

«Как будет продемонстрировано российским адвокатом, все претензии Украины являются безосновательными, выходят за пределы вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме», - резюмировал представитель МИД РФ.

Слушания пройдут за закрытыми дверями и завершатся 5 октября. Пока неизвестно, когда суд вынесет решение по этому делу, но как правило подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина направила РФ уведомление о споре относительно прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях и Керченском проливе в связи с предполагаемым нарушением Россией Конвенции ООН по морскому праву.

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