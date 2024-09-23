Решение Шольца по ударам вглубь России

Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России.

Германия не будет убеждать западные страны давать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Tagesspiegel.

Канцлер Германии заявил, что немецкое правительство приняло «несколько решений» по военной поддержке Украины, «которые для меня очень понятны». Среди них – Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы. «Это (удары вглубь России) несовместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины», – добавил он.

Канцлер ФРГ также в очередной раз повторил, что Берлин не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами по НАТО.

Самым дальнобойным оружием, которое сейчас поставляет Германия Украине, является ракетная установка Mars II, которая может поражать цели на расстоянии 84 километра. Ее, а также Panzerhaubitze 2000 с радиусом действия 56 километров Берлин позволяет использовать против целей на российской территории возле Харьковской области.