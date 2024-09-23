Турция призывает ООН принять меры к Израилю
МИД Турции призвал Совет Безопасности ООН и другие международные организации срочно принять меры в отношении Израиля за атаки на Ливан.
«Атаки Израиля на Ливан знаменуют собой новый этап его попыток посеять хаос по всему региону. Страны, которые безоговорочно поддерживают Израиль, помогают [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху проливать кровь ради его собственных политических интересов. Крайне важно, чтобы все международные институты, ответственные за поддержание мира и безопасности, особенно Совет Безопасности ООН, а также международное сообщество, незамедлительно приняли необходимые меры», - говорится в заявлении МИД Турции, размещенном на его сайте.