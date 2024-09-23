В штабе Трампа не смогли отличить Джорджию от Грузии

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в предвыборном сообщении в фейсбуке, ориентированном на жителей штата Джорджия, использовал фотографию из Грузии, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

По данным издания, рекламная кампания в Джорджии стартовала в минувшие выходные, 21-22 сентября. К сообщению, нацеленном на местных республиканцев, прикрепили фотографию горного пейзажа с призывом «Регистрируйся, чтобы голосовать за Трампа». Использованную фотографию можно найти в фотобанке Shutterstock. В тегах к описанию снимка сказано, что это грузинский регион Сванетия.

В английском языке названия американского штата Джорджия и страны Грузии пишутся одинаково — Georgia.