Закрытая встреча Эрдогана и Пезешкиана
23 сентября 2024, 23:25 1993
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Anadolu передает, что встреча главы турецкого государства и президента Ирана состоялось в Тюркеви в Нью-Йорке. На входе в здание Пезешкиана встретил глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.
Встреча президентов прошла в закрытом для прессы режиме.
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