Президент Чехии призвал Украину «быть реалистом» и смириться

Украинцам и сторонникам Украины придется смириться с тем, что Россия по итогам войны сохранит контроль над захваченными территориями, по крайней мере, на некоторое время. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

Павел, бывший высокопоставленный генерал НАТО и один из решительных сторонников Украины, считает, что потеря украинских территорий является реальностью. По словам Павела, усталость от войны «растет повсюду».

Украине «нужно будет быть реалистом» относительно перспектив возвращения территорий, захваченных Москвой, говорит чешский лидер. Павел считает, что эта временная оккупация может длиться годами.

По его мнению, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на то, что достигнут своих максимальных целей в войне. Для Украины это исключает возвращение всей территории, включая Крым, а для России будет невозможным добиться юридического отказа Украины от регионов, на которые претендует Москва.

«Говорить о поражении Украины или поражении России - этого просто не произойдет, поэтому конец будет где-то посередине», - сказал Павел.