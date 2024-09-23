Знаменитый режиссер обвинил Центробанк России в воровстве

Режиссер и мультипликатор Юрий Норштейн обвинил Центробанк России в воровстве из-за выпуска памятных монет с ежиком из его мультфильма «Ежик в тумане».

«Если в краткой форме – воровство. Моя жена Франческа Ярбусова – художник всех моих фильмов. Мы с ней сделали пять фильмов. Она по сию пору живет и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у нее не спрашивали…» – заявил Норштейн изданию «Подъем».

Норштейн назвал ЦБ «ворами в законе» и отметил, что два года назад Госдума и Совет Федерации отобрали у всех художников «Союзмультфильма» «за всю историю с 1936 года все права на ними сделанные работы».

23 сентября ЦБ РФ сообщил о выпуске монет в честь 50-летнего юбилея «Ежика в тумане». Они выйдут в рамках серии «Российская (советская) мультипликация» и будут представлены в трех номиналах: три рубля будут выполнены из серебра, 25 рублей – из стали с никелевым покрытием и 25 рублей – из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.