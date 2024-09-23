Германия протестует против депортации в Баку юной азербайджанки

Пресса ФРГ пишет о драме восемнадцатилетней азербайджанской девушки Айсу, эмигрировавшей два года назад вместе с родителями в Германию. На прошлой неделе Айсу, которая жила в центре абсорбции города Гиссен, была неожиданно депортирована в Баку. Решение местных властей вызвало протесты местных активистов, которые собрались накануне утром у здания регионального Совета города с требованием позволить девушке вернуться в Германию. Важно уточнить, что в какой-то момент Айсу, эмигрировавшая в ФРГ вместе с родителями, фактически стала сиротой - ее отец был депортирован на родину за совершенное преступление, а мать исчезла, бросив 16-летнюю дочь.

Как пишет немецкая пресса, оставшись одна, юная азербайджанка считалась по местным законам несовершеннолетней без сопровождения взрослых. Однако Айсу оказалась упорной и трудолюбивой девушкой. Она выучила немецкий язык, окончила школу в Вецларе и планировала начать учебу на курсах медицинских сестер в Линдене. В минувший четверг Эльмар Шауб, восемнадцатилетний руководитель молодежной группы мигрантов в Гиссене, отправился вместе с Айсу в службу иммиграции округа на плановую встречу. «Мы были в хорошем настроении, все время шутили, - рассказал журналистам Шауб. - Я был уверен, что Айсу наконец-то получит право на работу. Но когда мы сидели в офисе, появились трое полицейских и объяснили нам, что Айсу придется покинуть Германию. После эти слов у Айсу случился обморок. Это была самая настоящая паническая атака. В тот же день ее отвезли во Франкфурт и вечером посадили в самолет, вылетевший в Баку...» Против депортации девушки протестовали также руководители эмигрантского комплекса «Линден», в котором жила Айсу, ее соседи по комнате в общежитии и другие неравнодушные люди. Все они требуют от властей одного – девушке должны разрешить вернуться в Германию.

«Айсу хорошо интегрировалась, за короткое время выучила язык и была примером для подражания в своем окружении, - сказал Шауб, обращаясь к журналистам. – Находясь в жилом комплексе для беженцев, эта восемнадцатилетняя девушка вела себя в высшей степени достойно». Демонстранты не могут понять, почему из страны высылают девушку, которая готовилась стать медсестрой. Ведь в Германии существует острый спрос на медработников, и правительство ФРГ приглашает на работу медсестер из других стран. «Произошло то, чего происходить не должно! - заявил Эльмар Шауб. - Как можно арестовать и депортировать человека, который старается и хочет сделать что-то хорошее? Ведь от таких людей, как Айсу, Германия только выигрывает!..» Протестующие выразили надежду на то, что власти изменят решение и позволят Айсу вернуться в Германию, чтобы она могла получить квалификацию медсестры. Однако ситуация осложняется тем, что в соответствии с решением о депортации Айсу запрещено повторно въезжать на территорию ФРГ.