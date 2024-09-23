Германия протестует против депортации в Баку юной азербайджанки
Пресса ФРГ пишет о драме восемнадцатилетней азербайджанской девушки Айсу, эмигрировавшей два года назад вместе с родителями в Германию.
На прошлой неделе Айсу, которая жила в центре абсорбции города Гиссен, была неожиданно депортирована в Баку. Решение местных властей вызвало протесты местных активистов, которые собрались накануне утром у здания регионального Совета города с требованием позволить девушке вернуться в Германию.
Важно уточнить, что в какой-то момент Айсу, эмигрировавшая в ФРГ вместе с родителями, фактически стала сиротой - ее отец был депортирован на родину за совершенное преступление, а мать исчезла, бросив 16-летнюю дочь.
Как пишет немецкая пресса, оставшись одна, юная азербайджанка считалась по местным законам несовершеннолетней без сопровождения взрослых. Однако Айсу оказалась упорной и трудолюбивой девушкой. Она выучила немецкий язык, окончила школу в Вецларе и планировала начать учебу на курсах медицинских сестер в Линдене.
В минувший четверг Эльмар Шауб, восемнадцатилетний руководитель молодежной группы мигрантов в Гиссене, отправился вместе с Айсу в службу иммиграции округа на плановую встречу.
«Мы были в хорошем настроении, все время шутили, - рассказал журналистам Шауб. - Я был уверен, что Айсу наконец-то получит право на работу. Но когда мы сидели в офисе, появились трое полицейских и объяснили нам, что Айсу придется покинуть Германию. После эти слов у Айсу случился обморок. Это была самая настоящая паническая атака. В тот же день ее отвезли во Франкфурт и вечером посадили в самолет, вылетевший в Баку...»
Против депортации девушки протестовали также руководители эмигрантского комплекса «Линден», в котором жила Айсу, ее соседи по комнате в общежитии и другие неравнодушные люди. Все они требуют от властей одного – девушке должны разрешить вернуться в Германию.
«Айсу хорошо интегрировалась, за короткое время выучила язык и была примером для подражания в своем окружении, - сказал Шауб, обращаясь к журналистам. – Находясь в жилом комплексе для беженцев, эта восемнадцатилетняя девушка вела себя в высшей степени достойно».
Демонстранты не могут понять, почему из страны высылают девушку, которая готовилась стать медсестрой. Ведь в Германии существует острый спрос на медработников, и правительство ФРГ приглашает на работу медсестер из других стран.
«Произошло то, чего происходить не должно! - заявил Эльмар Шауб. - Как можно арестовать и депортировать человека, который старается и хочет сделать что-то хорошее? Ведь от таких людей, как Айсу, Германия только выигрывает!..»
Протестующие выразили надежду на то, что власти изменят решение и позволят Айсу вернуться в Германию, чтобы она могла получить квалификацию медсестры. Однако ситуация осложняется тем, что в соответствии с решением о депортации Айсу запрещено повторно въезжать на территорию ФРГ.
Тогда собравшиеся на площади активисты потребовали от регионального совета Гиссена объяснить, на каком основании было принято решение депортировать азербайджанскую девушку, но ответа так и не получили.
И только после того, как в дело вмешался Феликс Дёринг, депутат Бундестага от Социал-демократической партии, региональный Совет выступил с письменным заявлением, в котором сообщил, что депортация была проведена на основании решения Федерального агентства по делам беженцев и миграции Германии.
В заявлении, в частности, говорится, что еще два года назад Айсу предупреждали о необходимости добровольно покинуть Германию. Позже было предпринято несколько попыток депортировать ее, после чего Федеральное агентство приняло окончательное решение.
К сожалению, в Азербайджане у Айсу нет близких, фактически она брошена на произвол судьбы. И пока дальнейшая судьба девушки остается под большим вопросом, немецкие друзья Айсу поддерживают с ней связь и отправляют ей деньги на проживание.