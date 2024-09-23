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Пезешкиан в Нью-Йорке сделал ряд заявлений

00:55 392

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а, наоборот, готов полностью вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке.

«Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, в свою очередь, просят нас вернуться к нашим», - приводит слова Пезешкиана агентство ISNA.

Президент ИРИ уверяет, что в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию: «В то время как некоторые страны ложно обвиняли нас в попытках создания ядерного оружия, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вело самое тщательное наблюдение в Иране».

Пезешкиан также заявил, что Иран хочет сделать мир свободным от ядерного оружия: «Мы хотим сделать весь мир свободным от ядерного оружия. А также мы хотим очистить Ближний Восток от ОМУ без каких-либо условий».

Президент Ирана указал, что односторонние санкции мешают достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и должны стать предметом детального изучения Организации Объединенных Наций. «Односторонние санкции препятствуют прогрессу в достижении Целей устойчивого развития и должны быть учтены в любом документе, который будет действовать в будущем», - сказал он.

Иран не хочет дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе, но убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не останется без ответа, заявил также Пезешкиан. «Убийство Хании противоречит всем нормам международного права и определенно не останется без ответа. Исламская Республика Иран отреагировала на удар по иранскому консульству [в Дамаске], в то время как Соединенные Штаты и западные страны поддерживали сионистский режим. Иран доказал, что он может ответить на преступления этого режима, но мы не хотим быть дестабилизирующим фактором и подрывать безопасность в регионе», - приводит слова президента ISNA.

Пезешкиан полагает, что Израиль хочет расширить конфликт в секторе Газа, втянув в него Иран. «Несмотря на все усилия по предотвращению нашего ответа и обещания прекратить бомбардировки Газы, объявить режим прекращения огня, интенсивность нападений и преступлений [в анклаве] растет изо дня в день», - добавил иранский президент.

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