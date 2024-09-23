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Нашли письмо «стрелка в Трампа» «на случай провала»

01:32 572

Американец Райан Раут, которого подозревают в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, признал в заранее написанной записке, что он планировал атаку и даже предсказал ее провал. Об этом говорится в документе, который прокуроры предоставили суду.

«Это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел вас. Я старался изо всех сил и проявил всю смекалку, на которую был способен», – говорится в записке, которую Раут положил в коробку и оставил в доме друга.

В ней он также предлагает вознаграждение в размере 150 тысяч долларов тому, «кто сможет завершить эту работу», передает «Радио Свобода».

В записке говорилось, что Трамп не годится на пост президента США. По словам прокуроров, в коробке, помимо записки, также находились боеприпасы и металлическая труба. Также сообщается, что при обыске автомобиля Раута полицейские нашли «написанный от руки список дат в августе, сентябре и октябре 2024 года и мест, где бывший президент появлялся или должен был присутствовать». Кроме того, были обнаружены шесть мобильных телефонов, на одном из которых был выполнен поисковый запрос в Google о том, как добраться в Мексику из округа Палм-Бич, где произошла стрельба.

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинение в незаконном владении оружием.

В понедельник должно состояться судебное заседание, на котором прокуроры попросят судью оставить Раута в тюрьме до суда. На данный момент Рауту предъявлено обвинение в незаконном владении оружием. Как отмечает Reuters, могут последовать и другие обвинения.

Стрельба произошла 15 сентября у поля для гольфа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где в этот момент находился Дональд Трамп. Попытка покушения была предотвращена после того, как агент Секретной службы открыл предупредительный огонь по кустам, окружающим поле для гольфа, заметив среди зелени дуло автомата. Трамп в этот момент играл в гольф. Раут попытался скрыться на автомобиле, но был вскоре задержан. В кустах за решетчатой оградой, отделяющей гольф-клуб от шоссе, была найдена полуавтоматическая винтовка со снайперским прицелом, а также видеокамера.

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