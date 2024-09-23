Франция экстренно созывает Совбез ООН

Франция выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане, по южным регионам которого в ночь на вторник нанесла удары Армия обороны Израиля.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем выступлении на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.

«Франция вновь призывает стороны и тех, кто их поддерживает, к деэскалации и стремлению избежать региональный конфликт, который будет разрушительным для всех, начиная с гражданского населения. Именно поэтому я призвал провести на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану», - сказал он.