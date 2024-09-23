Опасный прямой эфир

Ливанский журналист Фади Будия получил травмы в прямом эфире в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту, передает телеканал Al Sumaria.

Мужчина вышел в эфир через Skype, и вскоре за ним раздался взрыв, осколки упали на спину. Журналист закричал и выбежал из-за стола. Из-за травмы он не смог появиться в телепрограмме. По данным ливанских СМИ, он получил ранение головы и находится в больнице.

Израильская армия сегодня объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы» в Ливане и нанесла удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер Биньямин Нетаньяху призвал ливанцев, проживающих в опасной зоне, временно покинуть дома.