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Начался суд по делу о резонансном пожаре в Баку

Инара Рафикгызы
02:40 253

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник, 23 сентября, состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, связанному с пожаром в Республиканском перинатальном центре.

Перед судом предстали бывший директор Центра Мехрибан Аббасгулиева, а также занимавшие должности заведующих отделениями этого центра Гамлет Мустафаев и Эльнур Ахмедли. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе, проходившем под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, обвиняемая Мехрибан Аббасгулиева обратилась к суду с заявлением о том, что ни один из ее адвокатов не присутствует на судебном заседании.

Судья объявила: для того чтобы не нарушать право обвиняемой на защиту, заседание откладывается до 7 октября.

Напомним, пожар произошел 9 января этого года в административном здании вышеупомянутого медицинского учреждения. Погибли 7 младенцев, пострадали 4 человека. Полученный материальный ущерб составил 361 тысячу манатов. Установлено, что после назначения Аббасгулиевой на должность директора 27 декабря 2022 года из-за увеличения вдвое числа поступающих пациентов без учета ресурсов и возможностей медицинского учреждения произошло чрезмерное нагружение электросетей. Это, в конечном итоге, и стало причиной пожара. Предупреждение, сделанное сотрудниками МЧС по этому поводу, было проигнорировано. Потерпевшими по уголовному делу признаны Республиканский перинатальный центр, Эльчин Наджафов, Вагиф Гаджиев, Айнура Ахмедова и Гюльбахар Зульфугарова.

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