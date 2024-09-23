Российских военных вывели из окружения ВСУ

Российских военных, которые больше месяца находились в окружении на одном из участков в Курской области, где идут бои, вывели, уверяет замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

До этого доступа к военнослужащим не было, подчеркнул он.

«Это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — цитирует РБК Алаудинова.

По его словам, сейчас все военнослужащие находятся в госпитале, большую часть из них отправили на лечение в Москву и другие регионы.