USD 1.7000
EUR 1.8978
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ
Новость дня
Украина уничтожает крупнейшие склады боеприпасов в России. Заявление Генштаба ВСУ

За что Россия «свергает» Пашиняна?

комментарий аналитика Михаила Нейжмакова
Отдел информации
03:07 158

На прошлой неделе правоохранительные органы Армении сообщили о разоблачении очередной группы путчистов, готовившихся вооруженным путем захватить в стране власть. Согласно информации, распространенной Следственным комитетом, были задержаны семь человек — четверо граждан Армении и трое бывших жителей Карабаха, которые, как сообщается, проходили военную подготовку в России на базе «Арбат», расположенной в Ростове-на-Дону.

Хотя сообщение Следственного комитета Армении не детализировано, не вызывает сомнений, что речь идет о военной базе батальона «АрБат», состоящего из армян, воюющих в Украине в составе российской армии.

В связи с этим же делом позднее был арестован и Сероб Каспарян, глава армянской военно-националистической организации «Черная пантера».

Арестован и Сероб Каспарян, глава армянской военно-националистической организации «Черная пантера»

Следует напомнить, что правоохранительные органы Армении и раньше неоднократно сообщали о задержаниях вооруженных групп, планировавших совершить в стране вооруженный переворот. При этом всякий раз подчеркивалось, что следы заговорщиков ведут в Россию.

Но есть ли у Следственного комитета Армении достаточно оснований подозревать, что задержанные члены группы действительно готовились инструкторами российских спецслужб? И можно ли считать, что Россия стремится к смене власти в Армении, используя вооруженных путчистов?

Отвечая на эти вопросы, российский политический аналитик Михаил Нейжмаков, не отрицавший, что Никол Пашинян действительно «раздражает» Кремль, подчеркнул, что у Кремля нет ни планов, ни реальных возможностей свергнуть вооруженным путем правительство Пашиняна.

«Всякий раз армянские власти распространяют информацию о планах вооруженных групп, управляемых из России, которые стремятся захватить власть в стране, чтобы затем использовать это, как козырь в переговорах с Москвой, - считает Нейжмаков. – В ходе диалога с Кремлем, это действительно может стать одной из карт, выложенных Арменией на стол переговоров».

Всякий раз армянские власти распространяют информацию о планах вооруженных групп, управляемых из России, которые стремятся захватить власть в стране, чтобы затем использовать это, как козырь в переговорах с Москвой

По мнению эксперта, для правящей в Армении партии «Гражданский договор» «ссылка на Москву» может иметь внутриполитическое значение и использоваться не только для обвинений России, но и, чтобы бросить тень на оппозиционных армянских политиков или нелояльных к Пашиняну силовиков, которых могут обвинить в причастности к планам «узурпации власти». Наконец, это может быть фоном для призыва, обращенного к западным державам и армянским общинам за рубежом поддержать действующее правительство Армении.

«Не случайно, соответствующее сообщение Следственного комитета Армении увидело свет на фоне проходившего в Ереване Всемирного армянского саммита», - подчеркнул Михаил Нейжмаков в интервью изданию «Свободная Пресса»

«Понятно, что оппозиционная среда в Армении в такие версии вряд ли поверит, - отметил эксперт. - И ряд медийных фигур, выступающих с критикой правительства Пашиняна, уже высказали свой скепсис по этому поводу. А вот заметная часть сторонников премьер-министра, более широкий круг лиц, прохладно настроенных по отношению к России, а также представители зарубежных армянских общин, прежде всего, из западных стран, поверить в подобное могут вполне».

Михаил Нейжмаков

Как отмечает российский эксперт, Никол Пашинян, выступивший параллельно со Следственным комитетом Армении, заявил, что примет участие в саммите БРИКС в Казани, намеченном на 22−24 октября, поскольку получил приглашение «лично от президента Российской Федерации».

В этой связи Нейжмаков уверен, что, как минимум, до саммита в Казани Никол Пашинян будет избегать прямых обвинений в адрес Кремля. В отличие от проправительственных армянских медиа и, возможно, части депутатов от партии «Гражданский договор», которые могут более конкретно акцентировать внимание на «российском следе».

Отвечая на вопрос журналиста «Свободной Прессы», Михаил Нейжмаков подчеркнул, что возможности Москвы осуществить вооруженный переворот в Армении ограничены.

«Такой план мог быть реализован, причем с минимальным риском, лишь в том случае, если бы его поддерживали высокопоставленные армянские военные и воинские формирования, находящиеся под их контролем, - отметил эксперт. - Однако члены задержанной в Армении вооруженной группы не числятся в воинских частях или силовых структурах. Правда, в официальном сообщении Следственного комитета есть туманная оговорка, что, якобы, имевшая место подготовка участников группы проводилась под официальным предлогом получения навыков для «несения боевого дежурства после возвращения в Армению».

А причем тут армянский батальон на Донбассе?

Не исключено, что силовые структуры Армении в дальнейшем могут заявить о близости задержанных либо к российским военным или пограничникам, либо к каким-то армянским силовым ведомствам. Но, как бы то ни было, речь идет о сценарии, в соответствии с которым задача «узурпации власти» была поставлена перед не очень большой по составу вооруженной группой, видимо, не имевшей связи с высокопоставленными армянскими силовиками. Следовательно, даже успешная реализация на первом этапе сценария такого гипотетического переворота поставила бы перед его организаторами не меньшие вызовы. Непонятно, смогла бы такая группа удержать контроль над ситуацией в Армении и к кому этот контроль мог бы в итоге перейти?

Словом, слишком много вопросов, вынуждающих сомневаться в том, что Россия, пожелай она форсировать смещение Никола Пашиняна, сделала бы ставку именно на такой сценарий с абсолютно не гарантированным результатом».

По мнению российского эксперта, «даже несмотря на рост недовольства в Армении и протесты оппозиции», Никол Пашинян имеет возможность сохранить контроль над ситуацией и «удержать власть» вплоть до очередных парламентских выборов в Армении.

За что Россия «свергает» Пашиняна?
За что Россия «свергает» Пашиняна? комментарий аналитика Михаила Нейжмакова
03:07 159
Военное руководство Турции прилетело в Баку
Военное руководство Турции прилетело в Баку фото и видео
01:38 951
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Военная операция Израиля в Ливане: что известно новые видео; обновлено 01:23
01:23 17000
Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов
Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов новый поворот
23 сентября 2024, 02:30 9536
Президент Чехии призвал Украину «быть реалистом» и смириться
Президент Чехии призвал Украину «быть реалистом» и смириться
00:08 1662
Закрытая встреча Эрдогана и Пезешкиана
Закрытая встреча Эрдогана и Пезешкиана фото
23 сентября 2024, 23:25 2561
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области обновлено 19:38
23 сентября 2024, 19:38 7552
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
23 сентября 2024, 21:12 2327
Во всем Израиле вводится особое положение
Во всем Израиле вводится особое положение
23 сентября 2024, 20:54 2865
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема; все еще актуально
23 сентября 2024, 12:07 11210
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины»
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины» новость дополнена 20:45
23 сентября 2024, 20:45 3112

ЭТО ВАЖНО

За что Россия «свергает» Пашиняна?
За что Россия «свергает» Пашиняна? комментарий аналитика Михаила Нейжмакова
03:07 159
Военное руководство Турции прилетело в Баку
Военное руководство Турции прилетело в Баку фото и видео
01:38 951
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Военная операция Израиля в Ливане: что известно новые видео; обновлено 01:23
01:23 17000
Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов
Из Китая в Азербайджан со «166» за 166 долларов новый поворот
23 сентября 2024, 02:30 9536
Президент Чехии призвал Украину «быть реалистом» и смириться
Президент Чехии призвал Украину «быть реалистом» и смириться
00:08 1662
Закрытая встреча Эрдогана и Пезешкиана
Закрытая встреча Эрдогана и Пезешкиана фото
23 сентября 2024, 23:25 2561
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области обновлено 19:38
23 сентября 2024, 19:38 7552
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими
23 сентября 2024, 21:12 2327
Во всем Израиле вводится особое положение
Во всем Израиле вводится особое положение
23 сентября 2024, 20:54 2865
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы
«Сармат» не взлетел, цинично игнорируя президентские указы горячая тема; все еще актуально
23 сентября 2024, 12:07 11210
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины»
Пезешкиан готов обсудить с американцами «агрессию России против Украины» новость дополнена 20:45
23 сентября 2024, 20:45 3112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться