За что Россия «свергает» Пашиняна?

На прошлой неделе правоохранительные органы Армении сообщили о разоблачении очередной группы путчистов, готовившихся вооруженным путем захватить в стране власть. Согласно информации, распространенной Следственным комитетом, были задержаны семь человек — четверо граждан Армении и трое бывших жителей Карабаха, которые, как сообщается, проходили военную подготовку в России на базе «Арбат», расположенной в Ростове-на-Дону. Хотя сообщение Следственного комитета Армении не детализировано, не вызывает сомнений, что речь идет о военной базе батальона «АрБат», состоящего из армян, воюющих в Украине в составе российской армии. В связи с этим же делом позднее был арестован и Сероб Каспарян, глава армянской военно-националистической организации «Черная пантера».

Следует напомнить, что правоохранительные органы Армении и раньше неоднократно сообщали о задержаниях вооруженных групп, планировавших совершить в стране вооруженный переворот. При этом всякий раз подчеркивалось, что следы заговорщиков ведут в Россию. Но есть ли у Следственного комитета Армении достаточно оснований подозревать, что задержанные члены группы действительно готовились инструкторами российских спецслужб? И можно ли считать, что Россия стремится к смене власти в Армении, используя вооруженных путчистов? Отвечая на эти вопросы, российский политический аналитик Михаил Нейжмаков, не отрицавший, что Никол Пашинян действительно «раздражает» Кремль, подчеркнул, что у Кремля нет ни планов, ни реальных возможностей свергнуть вооруженным путем правительство Пашиняна. «Всякий раз армянские власти распространяют информацию о планах вооруженных групп, управляемых из России, которые стремятся захватить власть в стране, чтобы затем использовать это, как козырь в переговорах с Москвой, - считает Нейжмаков. – В ходе диалога с Кремлем, это действительно может стать одной из карт, выложенных Арменией на стол переговоров».

По мнению эксперта, для правящей в Армении партии «Гражданский договор» «ссылка на Москву» может иметь внутриполитическое значение и использоваться не только для обвинений России, но и, чтобы бросить тень на оппозиционных армянских политиков или нелояльных к Пашиняну силовиков, которых могут обвинить в причастности к планам «узурпации власти». Наконец, это может быть фоном для призыва, обращенного к западным державам и армянским общинам за рубежом поддержать действующее правительство Армении. «Не случайно, соответствующее сообщение Следственного комитета Армении увидело свет на фоне проходившего в Ереване Всемирного армянского саммита», - подчеркнул Михаил Нейжмаков в интервью изданию «Свободная Пресса» «Понятно, что оппозиционная среда в Армении в такие версии вряд ли поверит, - отметил эксперт. - И ряд медийных фигур, выступающих с критикой правительства Пашиняна, уже высказали свой скепсис по этому поводу. А вот заметная часть сторонников премьер-министра, более широкий круг лиц, прохладно настроенных по отношению к России, а также представители зарубежных армянских общин, прежде всего, из западных стран, поверить в подобное могут вполне».

Как отмечает российский эксперт, Никол Пашинян, выступивший параллельно со Следственным комитетом Армении, заявил, что примет участие в саммите БРИКС в Казани, намеченном на 22−24 октября, поскольку получил приглашение «лично от президента Российской Федерации». В этой связи Нейжмаков уверен, что, как минимум, до саммита в Казани Никол Пашинян будет избегать прямых обвинений в адрес Кремля. В отличие от проправительственных армянских медиа и, возможно, части депутатов от партии «Гражданский договор», которые могут более конкретно акцентировать внимание на «российском следе». Отвечая на вопрос журналиста «Свободной Прессы», Михаил Нейжмаков подчеркнул, что возможности Москвы осуществить вооруженный переворот в Армении ограничены. «Такой план мог быть реализован, причем с минимальным риском, лишь в том случае, если бы его поддерживали высокопоставленные армянские военные и воинские формирования, находящиеся под их контролем, - отметил эксперт. - Однако члены задержанной в Армении вооруженной группы не числятся в воинских частях или силовых структурах. Правда, в официальном сообщении Следственного комитета есть туманная оговорка, что, якобы, имевшая место подготовка участников группы проводилась под официальным предлогом получения навыков для «несения боевого дежурства после возвращения в Армению».