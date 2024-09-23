Россиянам воевать не понравилось

У войны есть несколько измерений: географическое – как продвигаются войска, ресурсное – как стороны обеспечены людьми и техникой, но есть и еще один параметр, который отследить непросто, но его важность имеет огромное значение, это социально-психологическое состояние народа, чья армия ведет боевые действия. Если основная часть населения не находит у себя желания воевать, никакие территориальные завоевания не вызывают энтузиазма и минимально необходимого уровня наступательного патриотизма. Скорее, патриотизм приобретает другую форму: стремления сберечь психику и оставшиеся людские ресурсы.

Поэтому немалое внимание привлекают попытки разобраться, как меняется отношение россиян к войне по ее ходу, насколько велика поддержка со стороны населения того, что начиналось как «СВО», а вылилось в самую кровопролитную и длительную рубку в Европе со второй мировой войны. Самое свежее исследование, проведенное совместно исследовательскими проектами «Хроники» и Extreme Scan и приуроченное к двухлетию с начала мобилизации в России, показало важные сдвиги в общественном сознании россиян. Сразу самое главное: нынче 49% респондентов поддержали бы вывод войск из Украины и мирные переговоры с ней без достижения целей так называемой "специальной военной операции». То есть, по сути, без малого половина россиян готовы признать военную авантюру своего руководства бессмысленной и провальной и были бы рады ее скорейшему свертыванию. И нет, им противостоит не вторая половина, а лишь треть: 33% не поддержали бы такое решение. 18% затруднились ответить. Для сравнения: год назад, в октябре 2023 года, 39% хотели бы мира и вывода войск, против были те же 33%, не определились 27%. Налицо очевидный сдвиг настроений: неопределившиеся определяются исключительно в одну сторону – в пользу мира, и в количественном отношении это уже величина, которую трудно не брать в расчет.

Важно то, что это изменение происходит на фоне непрерывного в 2024 году наступления российских войск, когда, в отличие от застойного 2023 года, вроде бы имеются успехи, которыми можно было бы похвастаться. С другой стороны, опрос прошел несколько недель спустя после вторжения ВСУ в Курскую область, и можно было бы ожидать всплеска негодования и увеличения готовности поддержать войну против Украины, но случилось ровно обратное. Мелкие победы не радуют, крупные неприятности не мобилизуют, наоборот. Кстати, насчет мобилизации. За новую волну мобилизации выступает 29% опрошенных, участвовать в войне, если придет повестка, согласились бы 32%. Эти цифры примерно совпадают с числом тех, кто против остановки войны и вывода войск. Из чего несложно сделать вывод, что число более-менее уверенных сторонников войны и составляет примерно треть россиян. События в Курской области беспокоят опрошенных значительно больше, чем успехи российских войск на Донбассе. На прямой вопрос, что важнее: вытеснить ВСУ из Курской области или захватить новые территории в Донецкой области, 53% предпочли освобождение Курской области, и только 15% видят больше смысла в завоевании новых земель в Украине.