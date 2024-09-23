Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?

Камала Харрис получила беспрецедентно большую поддержку со стороны отставных высокопоставленных военных США. 741 человек подписали письмо, которое накануне процитировали все американские СМИ. Как заявил отставной адмирал Майкл Смит, возглавляющий организацию под названием «Лидеры национальной безопасности Америки», «у Харрис есть все необходимые качества для того, чтобы стать Верховным главнокомандующим, а в это время Трамп пугает всех авторитарной полосой».

Авторы письма вообще не церемонятся с экс-президентом, доселе еще не звучали от высокопоставленных военных столь уничижительные слова в его адрес. «Эти выборы ставят всех перед выбором: ответственное лидерство или мстительная импульсивность, - говорится в письме. — Это выбор между демократией и авторитаризмом. Вице-президент Харрис отстаивает демократические идеалы, а экс-президент Трампа угрожает им». Письмо подписали 233 генерала, из них 15 с четырьмя звездами на погонах, 10 экс-министров обороны. Среди них Чак Хегель, глава Пентагона при Бараке Обаме, Уильям Перри, демократ и Уильям Коэн, республиканец, занимавший пост министра обороны при Билле Клинтоне, бывший глава ЦРУ при Джордже Буше-младшем Майкл Хайден, сенатор и бывший кандидат в президенты Джон Керри. Прочитав это письмо, хочется спросить американцев, тех, кто до сих пор поддерживает Трампа: Эти аргументы влиятельнейших людей Америки вас ни в чем не убедили? Еще не наступило просветление в ваших головах?

Между тем кампания «импульсивного мстителя» Трампа превращается в некий катящийся с горы ком хаоса. Эта кампания с самого начала была крайне неврастеничной. Но в последние недели она приобрела неконтролируемый характер распада. Началось это с идиотического рассказа Трампа на дебатах с Харрис о том, что в городе Спрингфилд, штат Огайо иммигранты с Гаити ловят и поедают кошек и собак (позднее, как сказал рассказчик, он это узнал из телепрограммы, хотя ничего подобного на американском ТВ не было). Потом была поддержка «черного расиста» и поклонника Гитлера вице-губернатора Северной Каролины Марка Робинсона (Трамп до сих пор благословляет его выдвижение на пост губернатора штата). За этим последовал истерический вопль в социальной сети, набранный большими буквами «Я ненавижу Тейлор Свифт», которое многие избиратели расценили как некую агонию кандидата перед неизбежным апоплексическим ударом. Наконец, Трамп только что заявил, что если он проиграет выборы, то в этом будет виноват, как он сказал «еврейский народ», что лишь подкрепило обвинения его в антисемитизме. «Мы переполнены дикими историями самого различного характера, - говорит Дэвид Кочер, опытный республиканец, работавший в нескольких избирательны кампаниях. — Это захлестнуло с головой избирателей, да так, что многие перестают что-либо соображать и отключают звук».

Трамп, кажется, сам делает все для того, чтобы подорвать собственную кампанию. Что же удивительного в том, что рейтинги Харрис растут. По последним замерам общественного мнения, проведенным телеканалом NBC News, рейтинг Харрис вырос до 49 процентов, а Трампа застрял на отметке 44 процента. Но, конечно, самый важный показатель – соотношение сил между двумя кандидатами в колеблющихся штатах. Newsweek опубликовал любопытные цифры, сделанные гуру прогнозов политологом Найтом Силвером. Используя свою собственную модель, он ни разу не ошибся в своих предсказаниях президентских выборов, начиная с 2012 года. И сейчас, как он установил, Харрис побеждает в четырех колеблющихся штатах. В Мичигане вероятность ее победы составляет 63 процента, в Пенсильвании — 57 процентов, в Висконсине 56 процентов, в Неваде 53 процентов. Но одновременно по Силверу, Камала Харрис проседает в Северной Каролине и Флориде. Есть, однако, надежда демократов, что и там, и там ситуация для них выправится. В Северной Каролине это связано со скандалом вокруг «черного расиста», а во Флориде очень остро стоит вопрос абортов и даже предусмотрен референдум по ним. Команда Харрис ожидает, что большинство женщин штата отдадут ей голос как безусловной защитнице репродуктивных прав в отличие от Трампа. Однако ни один, самый опытный политолог США не рискует дать предсказание о том, кто выйдет победителем на выборах, до которых остается всего полтора месяца.

Состязание остается крайне плотным. И борьба за симпатии и поддержку избирателей с каждым днем разгорается все больше и больше. В фокусе внимания обеих команд –властители дум из Голливуда. «Фабрик грез» традиционно была на стороне демократов. Сейчас инициаторами поддержки Харрис выступают актеры Джордж Клуни и Джулиа Робертс — они даже приходили к стенам суда в Нью-Йорке, где присяжные выносили вердикт в отношении вины Трампа по делу о даче взятки проститутке Сторми Дэниэлс. Демократы надеются, что до выборов ряды сочувствующих, помимо Тейлор Свифт пополнится певицами Бейонсе и Леди Гага. Последняя, как мы помним, исполнила очень красивую песню на церемонии инаугурации Джо Байдена в январе 2021. А что главные ветераны и тяжеловесы Голливуда — Арнольд Шварценеггер и Клинт Иствуд? Оба истинные республиканцы, но отдавать Трампу предпочтение, похоже, не намерены. Шварценеггер недавно говорил, что Белом дому «требуется свежая кровь», имея в виде необходимое обновление правящей команды. Он говорил это, правда еще в тот период, когда Америка ожидала рематч стариков Байдена и Трампа. А теперь его пожелание может быть исполнено.