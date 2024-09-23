Китайские истребители вытесняют самолеты США

Египет официально объявил о замене своего устаревающего парка американских F-16 на китайские истребители J-10C Vigorous Dragon. Каир также проявляет интерес к китайскому J-31, истребителю-невидимке пятого поколения. А ведь американцы предлагали Каиру модернизировать 200 египетских F-16, составляющих костяк египетских ВВС до уровня F-16V. Но египтяне отдали предпочтение китайским «Энергичным драконам» J-10С, обидно для Вашингтона заявив, типа «своим старьем F-16 вы сами пользуйтесь». Что, в общем-то, вполне справедливо, поскольку F-16, сколько его ни модернизируй – так и останется истребителем поколения 4+, максимум – 4++, а китайский «дракон» — это сразу поколение 4.5, да еще и с возможность глубокой модернизации. Превосходящий американского «сокола» сразу по нескольким параметрам.

В первую очередь – современной авионикой, маневренностью и современным ракетным вооружением, в частности современными ракетами PL-10 и PL-15 класса «земля – поверхность» и «воздух-воздух». Что немаловажно, все это – по вполне доступной цене, не выше той, что просят американцы за модернизацию истребительного парка Египта. Но главное – Пекин не выставляет никаких политических ограничений на их поставку. Просто – плати и летай, «pay and fly», в то время как Вашингтон всякий раз заводит тягомотную для египетских властей шарманку про «права человека» и прочую демократию. Которых, как считают в Каире, у них и без того в стране более чем достаточно. С этой «шарманкой» Вашингтон доигрался. Китайская формула «pay and fly» оказалась для ближневосточных и североафриканских режимов гораздо более привлекательной. И потому нет ничего удивительного, более того – стало устойчивой тенденцией, что стратегические партнеры США в регионе, такие как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, как только речь заходит о диверсификации их международного военно-технического сотрудничества, все чаще обращают свои взгляды к Китаю. И, что характерно, отдают ему предпочтение в своих новых военных контрактах.

Но что самое страшное для Вашингтона – среди местных элит крепнет убеждение, что излишнее, как теперь здесь считается, политическое влияние США на эти страны исторически задерживало или ограничивало поставки им передовых технологий и овладение ими. Что примечательно, друзья наследного саудовского принца бин Салмана, МБС, в один голос отмечают, что еще в юношеские годы он считал крайне несправедливым подавляющее могущество США, считая, что оно достигается за счет искусственного притормаживания развития арабских государств, той же Саудовской Аравии. И теперь поколение тех, кто думает примерно также – заменяет у власти старые местные элиты. А это означает для американцев на перспективу только одно: по мере роста влияния Китая на Ближнем Востоке, его все более передовые, но экономически эффективные военные технологии, свободные от политических условий, все чаще будут побеждать в конкурентной борьбе.