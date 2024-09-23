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Китайские истребители вытесняют самолеты США

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Юлия Медведева, специально для haqqin.az
04:30 394

Египет официально объявил о замене своего устаревающего парка американских F-16 на китайские истребители J-10C Vigorous Dragon. Каир также проявляет интерес к китайскому J-31, истребителю-невидимке пятого поколения.

А ведь американцы предлагали Каиру модернизировать 200 египетских F-16, составляющих костяк египетских ВВС до уровня F-16V. Но египтяне отдали предпочтение китайским «Энергичным драконам» J-10С, обидно для Вашингтона заявив, типа «своим старьем F-16 вы сами пользуйтесь».

Что, в общем-то, вполне справедливо, поскольку F-16, сколько его ни модернизируй – так и останется истребителем поколения 4+, максимум – 4++, а китайский «дракон» — это сразу поколение 4.5, да еще и с возможность глубокой модернизации. Превосходящий американского «сокола» сразу по нескольким параметрам.

Китайская формула «pay and fly» оказалась для ближневосточных и североафриканских режимов гораздо более привлекательной

В первую очередь – современной авионикой, маневренностью и современным ракетным вооружением, в частности современными ракетами PL-10 и PL-15 класса «земля – поверхность» и «воздух-воздух». Что немаловажно, все это – по вполне доступной цене, не выше той, что просят американцы за модернизацию истребительного парка Египта.

Но главное – Пекин не выставляет никаких политических ограничений на их поставку. Просто – плати и летай, «pay and fly», в то время как Вашингтон всякий раз заводит тягомотную для египетских властей шарманку про «права человека» и прочую демократию. Которых, как считают в Каире, у них и без того в стране более чем достаточно.

С этой «шарманкой» Вашингтон доигрался. Китайская формула «pay and fly» оказалась для ближневосточных и североафриканских режимов гораздо более привлекательной.

И потому нет ничего удивительного, более того – стало устойчивой тенденцией, что стратегические партнеры США в регионе, такие как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, как только речь заходит о диверсификации их международного военно-технического сотрудничества, все чаще обращают свои взгляды к Китаю. И, что характерно, отдают ему предпочтение в своих новых военных контрактах.

F-16, сколько его ни модернизируй – так и останется истребителем поколения 4+, максимум – 4++

Но что самое страшное для Вашингтона – среди местных элит крепнет убеждение, что излишнее, как теперь здесь считается, политическое влияние США на эти страны исторически задерживало или ограничивало поставки им передовых технологий и овладение ими.

Что примечательно, друзья наследного саудовского принца бин Салмана, МБС, в один голос отмечают, что еще в юношеские годы он считал крайне несправедливым подавляющее могущество США, считая, что оно достигается за счет искусственного притормаживания развития арабских государств, той же Саудовской Аравии. И теперь поколение тех, кто думает примерно также – заменяет у власти старые местные элиты.

А это означает для американцев на перспективу только одно: по мере роста влияния Китая на Ближнем Востоке, его все более передовые, но экономически эффективные военные технологии, свободные от политических условий, все чаще будут побеждать в конкурентной борьбе.

Друзья наследного саудовского принца бин Салмана, МБС, в один голос отмечают, что еще в юношеские годы он считал крайне несправедливым подавляющее могущество США, считая, что оно достигается за счет искусственного притормаживания развития арабских государств

За примерами ходить не надо, механика этого процесса Пекином уже отработана в Африке, постепенно все более «желтеющей». Теперь это начинает работать и в регионе MENA, Ближнего Востока и Северной Африке. Разумеется, в ответ США, вероятно, будут использовать комбинацию дипломатического давления, современных технологий и экономических стимулов для сохранения своего влияния в регионе.

Но в любом случае это будет означать что им придется пойти на серьезные уступки в формулировании своих политических ограничений, прямо говоря – с требованиями демократии и права человека, к разочарованию «широкой прогрессивной общественности» придется притормозить. Иначе можно и весь регион уступить своему основному геополитическому конкуренту.

И еще раз повторю – не следует считать, что страны региона повернуться к Пекину «сразу и вдруг». Точно также отвернувшись от США. Возьмем тот же Египет: закупив китайских «драконов» - он заключил с Вашингтоном контракт о приобретении двух транспортных самолетов C-130J Hercules. Связи американцев с элитами региона еще крепки, а влияние весьма значительно. Но трещины в них уже появились. И будут со временем только углубляться.

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