Китайские истребители вытесняют самолеты США
Египет официально объявил о замене своего устаревающего парка американских F-16 на китайские истребители J-10C Vigorous Dragon. Каир также проявляет интерес к китайскому J-31, истребителю-невидимке пятого поколения.
А ведь американцы предлагали Каиру модернизировать 200 египетских F-16, составляющих костяк египетских ВВС до уровня F-16V. Но египтяне отдали предпочтение китайским «Энергичным драконам» J-10С, обидно для Вашингтона заявив, типа «своим старьем F-16 вы сами пользуйтесь».
Что, в общем-то, вполне справедливо, поскольку F-16, сколько его ни модернизируй – так и останется истребителем поколения 4+, максимум – 4++, а китайский «дракон» — это сразу поколение 4.5, да еще и с возможность глубокой модернизации. Превосходящий американского «сокола» сразу по нескольким параметрам.
В первую очередь – современной авионикой, маневренностью и современным ракетным вооружением, в частности современными ракетами PL-10 и PL-15 класса «земля – поверхность» и «воздух-воздух». Что немаловажно, все это – по вполне доступной цене, не выше той, что просят американцы за модернизацию истребительного парка Египта.
Но главное – Пекин не выставляет никаких политических ограничений на их поставку. Просто – плати и летай, «pay and fly», в то время как Вашингтон всякий раз заводит тягомотную для египетских властей шарманку про «права человека» и прочую демократию. Которых, как считают в Каире, у них и без того в стране более чем достаточно.
С этой «шарманкой» Вашингтон доигрался. Китайская формула «pay and fly» оказалась для ближневосточных и североафриканских режимов гораздо более привлекательной.
И потому нет ничего удивительного, более того – стало устойчивой тенденцией, что стратегические партнеры США в регионе, такие как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, как только речь заходит о диверсификации их международного военно-технического сотрудничества, все чаще обращают свои взгляды к Китаю. И, что характерно, отдают ему предпочтение в своих новых военных контрактах.
Но что самое страшное для Вашингтона – среди местных элит крепнет убеждение, что излишнее, как теперь здесь считается, политическое влияние США на эти страны исторически задерживало или ограничивало поставки им передовых технологий и овладение ими.
Что примечательно, друзья наследного саудовского принца бин Салмана, МБС, в один голос отмечают, что еще в юношеские годы он считал крайне несправедливым подавляющее могущество США, считая, что оно достигается за счет искусственного притормаживания развития арабских государств, той же Саудовской Аравии. И теперь поколение тех, кто думает примерно также – заменяет у власти старые местные элиты.
А это означает для американцев на перспективу только одно: по мере роста влияния Китая на Ближнем Востоке, его все более передовые, но экономически эффективные военные технологии, свободные от политических условий, все чаще будут побеждать в конкурентной борьбе.
За примерами ходить не надо, механика этого процесса Пекином уже отработана в Африке, постепенно все более «желтеющей». Теперь это начинает работать и в регионе MENA, Ближнего Востока и Северной Африке. Разумеется, в ответ США, вероятно, будут использовать комбинацию дипломатического давления, современных технологий и экономических стимулов для сохранения своего влияния в регионе.
Но в любом случае это будет означать что им придется пойти на серьезные уступки в формулировании своих политических ограничений, прямо говоря – с требованиями демократии и права человека, к разочарованию «широкой прогрессивной общественности» придется притормозить. Иначе можно и весь регион уступить своему основному геополитическому конкуренту.
И еще раз повторю – не следует считать, что страны региона повернуться к Пекину «сразу и вдруг». Точно также отвернувшись от США. Возьмем тот же Египет: закупив китайских «драконов» - он заключил с Вашингтоном контракт о приобретении двух транспортных самолетов C-130J Hercules. Связи американцев с элитами региона еще крепки, а влияние весьма значительно. Но трещины в них уже появились. И будут со временем только углубляться.