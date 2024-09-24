Кремль отреагировал на слова Зеленского о мире

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российско-украинская война ближе к завершению, чем многие думают. «Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают заявление Зеленского о том, что мир ближе, чем все думают, и разделяют ли это мнение.

* * * 10:13 Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников продолжать укреплять Украину и подчеркнул, что конец войны «ближе, чем мы думаем». Об этом он заявил в интервью ABC News, которое дал во время визита в Нью-Йорк.