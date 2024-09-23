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Фуад Нагиев на саммите министров G20

почти официоз; фото
Рамиль Алиев, собкор
11:15 1848

Делегация под руководством председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева приняла участие в четвертом заседании Рабочей группы по туризму и встрече министров туризма G20, которая состоялась с 19 по 21 сентября в Белене, Федеративная Республика Бразилия.

Как сообщает haqqin.az, в своем выступлении на мероприятии Фуад Нагиев проинформировал участников о проведении COP29 в Баку с 11 по 22 ноября и о включении туризма впервые в истории COP в повестку дня, что стало результатом сотрудничества между руководством COP29, Государственным агентством по туризму и Всемирной туристической организацией ООН. Кроме того, он отметил, что 20 ноября в рамках COP29 будет организован «День туризма», где пройдет встреча министров туризма и другие тематические мероприятия. В заключение Фуад Нагиев пригласил министров туризма G20 в Баку и подчеркнул важность «Декларации по укреплению климатических инициатив в туризме», которая будет принята во время COP29.

Генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН Зураб Пололикашвили в своей речи также затронул актуальность данной инициативы и выделил ее значимость для сферы туризма G20 и других стран.

В рамках диалога о развитии устойчивого туризма на форуме Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию руководитель аппарата Агентства Кянан Гасымов акцентировал внимание слушателей на таких вопросах, как вклад туризма в борьбу с глобальным изменением климата и важность устойчивого туризма, а также поделился опытом и имеющимися возможностями Азербайджана в этой области.

В ходе мероприятия были проведены двусторонние встречи с участием генерального секретаря Всемирной туристической организации ООН Зураба Пололикашвили, министра промышленности и туризма Испании Жорди Хереу Бохера, министра туризма Бразилии Селсо Сабино, министра туризма Италии Даниэлы Сантанке, заместителя министра туризма и культуры Китая Янг Дженга, заместителя министра регионального развития Чехии Яна Флюкса, а также трехсторонние встречи между председателем Агентства Фуадом Нагиевым, министром туризма Бразилии Селсо Сабино и министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туг Аль-Марри. На встречах Фуад Нагиев еще раз подробно рассказал о предстоящих мероприятиях, связанных с «Днем туризма», и пригласил коллег на первую в истории встречу министров туризма в рамках COP, которая пройдет 20 ноября.

Вместе с этим на площадке был установлен стенд, посвященный COP29, где посетителям предоставлялась информация о намечающемся мероприятии и «Дне туризма».

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