В Турции заявили, что «разорвут цепи» НАТО

Заявка Турции в БРИКС и ее потенциальное вступление в объединение станет революционным событием, поскольку страна «разорвет цепь НАТО». Об этом в беседе с российскими СМИ заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«Заявка Турции на членство и ее принятие - это революционное событие с точки зрения того, что страна – член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС», - подчеркнул он.

По словам турецкого политика, объединение БРИКС стало новым полюсом, начав стремительно увеличивать свою «силу притяжения».