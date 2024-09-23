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В Турции заявили, что «разорвут цепи» НАТО

11:21 2136

Заявка Турции в БРИКС и ее потенциальное вступление в объединение станет революционным событием, поскольку страна «разорвет цепь НАТО». Об этом в беседе с российскими СМИ заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«Заявка Турции на членство и ее принятие - это революционное событие с точки зрения того, что страна – член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС», - подчеркнул он.

По словам турецкого политика, объединение БРИКС стало новым полюсом, начав стремительно увеличивать свою «силу притяжения».

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