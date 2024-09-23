Армения заявила о четкой позиции по Азербайджану
Армения заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни.
Мирзоян подчеркнул, что Армения «имеет четкую позицию и политическую волю к подписанию мирного договора с Азербайджаном в короткие сроки».
Армянский министр добавил, что «видение Еревана по обеспечению стабильности в регионе основано на безоговорочном уважении территориальной целостности, принципах нерушимости границ, а также инициативах, направленных на обеспечение экономической взаимосвязанности».