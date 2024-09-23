CША не поддержали Израиль
США выступают против возможного вторжения израильской армии в Ливан и намерены продвигать конкретные идеи с целью снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.
По словам чиновника, в Вашингтоне не придерживаются той позиции, что наземное вторжение израильской армии поможет снизить напряженность в регионе.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Соединенные Штаты не согласны с позицией Израиля и будут обсуждать конкретные идеи с союзниками, чтобы не допустить эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболла».
«Я не могу вспомнить периода, когда эскалация или обострение (конфликта) привели бы к фундаментальной деэскалации и глубокой стабилизации ситуации», - сказал чиновник.
Тем временем израильская армия сообщила о новом обстреле северных районов страны с территории Ливана.
September 24, 2024