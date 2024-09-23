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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Россия штурмует Угледар

11:49 1882

Начался штурм Угледара, о продвижении к которому российскими войсками сообщалось в последние дни. 

В город удалось войти небольшим штурмовым группам россиян, ситуация на флангах остается сложной, пишут российские и украинские телеграм-каналы. 

ВС РФ зашли в город с восточной части, бои ведутся и на западной окраине вблизи дороги на Курахово.

Украинские ресурсы подтверждают активное продвижение русских военных на этом направлении.

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