Yango Azerbaijan запустила сервис доставки готовой еды в Баку

Теперь жители города могут заказывать горячую еду из заведений домой. К сервису уже подключены более 115 ресторанов-партнеров, среди которых KFC, Shaurma 1, Burger King, Pizza Hut, FreshBox, Bir-Iki и другие. Список партнеров будет пополняться, а зона доставки – расти. Пользователи Yango получат доступ к большому выбору блюд, а определиться с заказом помогут фильтры и специальные подборки в приложении.

Курьеры доставляют заказы в среднем за 30 минут от момента его размещения в приложении. Блюда доставляются в термосумках – они помогают сохранить температуру пищи. Готовые блюда развозят доставщики из партнерских логистических служб и самих ресторанов. Курьеры передвигаются на велосипедах, мотоциклах и автомобилях.

Оптимизировать работу с партнерами и время доставки позволяют умные технологии сервиса. В списке доступных ресторанов пользователь в первую очередь видит рестораны поблизости. Пока блюда готовятся, платформа распределяет заказы и строит оптимальные маршруты с учетом доступных курьеров на линии. За всеми этапами доставки еды можно следить в приложении – оно покажет статус заказа и местоположение курьера.

«В Азербайджане спрос на услугу заказа блюд из ресторанов среди пользователей все еще превышает предложение, и мы готовы предложить им качественный сервис и быструю доставку. Приложение Yango уже делает повседневную жизнь горожан удобнее – можно заказать такси в аэропорт, отправить важные документы коллегам, а теперь еще и воспользоваться быстрой и удобной доставкой готовой еды из ресторанов. Партнеры нового сервиса получают возможность привлечь новых клиентов и увеличить прибыль до тридцати процентов через повышение среднего чека и продаж, полученных напрямую от маркетинговых инструментов внутри приложения», - говорит Фарид Абдуллаев, коммерческий директор сервиса доставки еды Yango в Азербайджане.

В честь запуска сервиса действует специальное предложение: бесплатная доставка и скидка 6 манатов на первый заказ по промокоду LEZZET. Оплатить заказ можно с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в приложении Yango, или наличными.

Приложение Yango — городской суперапп для решения повседневных задач. В 2022 году Yango вышел на рынок Азербайджана с онлайн-сервисом заказа поездок, сейчас с помощью приложения можно планировать маршруты на общественном транспорте, отправлять посылки и заказывать продукты, а теперь и готовую еду из ресторанов. Скачать бесплатное приложение Yango можно в App Store и Google Play, оно доступно для iOS и Android.