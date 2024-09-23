Президент Чехии заявил, что украинские территории останутся под оккупацией

Война в Украине не закончится изгнанием российских войск с украинской территории и Киеву необходимо это принять, поскольку на Западе растет усталость от длящегося третий год конфликта, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией», — сказал Павел в интервью The New York Times. Он отметил, что такое «временное явление» может длиться годами и в Европе уже был «ряд [подобных] примеров».

По мнению чешского президента, ни одна из сторон не сможет достичь тех целей, которые они перед собой ставят. «Если говорить о поражении Украины или поражении России, то этого просто не произойдет. Конец [войны] будет где-то посередине», — отметил Павел.