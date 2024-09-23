Глава МИД Турции призвал к кардинальным реформам

ООН не способна продемонстрировать лидерство в борьбе с растущими глобальными угрозами. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на «Саммите будущего», организованного в рамках проходящей в Нью-Йорке 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.

«Для комплексного решения глобальных проблем необходимо наличие эффективной структуры», - сказал глава турецкой дипломатии. Он акцентировал, что подобная структура должна быть «более инклюзивной и многосторонней». «Существует необходимость в комплексной реформе ООН, особенно Совета Безопасности», - сказал министр.

Напомнив об озвученном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тезисе «Мир больше пяти», Фидан подчеркнул, что «следует сделать механизмы принятия решений в ООН более демократичными, а также разработать инструменты для предотвращения поляризации».

По словам дипломата, международное сообщество и ООН проходят «историческое испытание», однако их способность достигать урегулирования кризисов и конфликтов снизилась. Глава МИД Турции констатировал, что «глобальное неравенство и несправедливость растут, закладывая фундамент для исламофобии и ксенофобии».

«Международный мир и безопасность не могут быть оставлены на усмотрение «привилегированной группы», состоящей из ограниченного числа стран», - подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Указав на необходимость реформы международной финансовой архитектуры, Фидан подчеркнул, что только таким образом можно достичь целей устойчивого развития. Глава МИД заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия на всех платформах для достижения этих целей.

По словам министра, Турция изучает современные способы адаптации к новым технологиям и искусственному интеллекту. Дипломат выразил удовлетворение принятием в рамках саммита «Глобального цифрового договора».

Он также выразил надежду на расширение объемов международной помощи базирующемуся в Турции Банку технологий ООН. «Успешность сегодняшнего саммита является подтверждением нашей решимости восстановить многостороннюю систему», - сказал Фидан.

По словам министра, принятый на саммите «Пакт во имя будущего» в числе прочего определит обязательства по выработке общего видения миропорядка. «Саммит будущего поможет восстановить доверие к многосторонней системе» международных отношений», - подытожил он.