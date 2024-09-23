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Специалист Минздрава о здоровом питании

12:23 361

«Здоровое питание, которое мы пропагандируем в последнее время, — это стиль питания, известный как Гарвардская тарелка здорового питания. Важно, чтобы половину тарелки, которую вы готовите для ежедневного питания, составляли фрукты и овощи».

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов на передаче Sağlam həyat на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM.

По его словам, рекомендуется отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, поскольку их качество и пищевая ценность намного выше: «Вещества, полученные из пищи растительного происхождения, способны защитить организм от повышенного давления, отеков и воспалительных процессов. Рекомендуется четверть тарелки заполнять продуктами, приготовленными из цельнозерновой муки и муки твердых сортов пшеницы. Качественная пшеничная мука повышает ваш уровень сахара в крови, вызывает глютеновую нагрузку, ожирение и отеки в организме человека. Люди вместо высших сортов муки должны предпочитать использовать отрубную муку и твердую пшеницу».

Специалист-эксперт сообщил, что оставшуюся четверть тарелки нужно заполнить богатыми белками продуктами: «Здесь очень важны белки, полученные из курицы, рыбы, красного мяса и таких бобовых, как соя, фасоль и горох. Подавляющее большинство людей в течение дня потребляют продукты, приготовленные из муки. В это время мука может обогатиться важными микроэлементами и стать более полезной для здоровья людей. Рекомендуется использовать больше масел растительного происхождения (оливковое, масло виноградной косточки)».

Гастроэнтеролог отметил, что употребление готовых продуктов не рекомендуется: «Пищевые добавки используются для продления срока хранения таких продуктов. Есть существенная разница в основных режимах питания у тех, кто питается дома и вне дома: у первых случаи желудочно-кишечных заболеваний бывают в разы меньше. Свойства продуктов питания очищать организм в основном связаны со стимулированием естественных процессов, которые помогают удалять вредные вещества (токсины), попадающие в организм, а также помогают системам организма правильно функционировать».

По его словам, определенные продукты усиливают процесс детоксикации организма.

«Волокнистые продукты, фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые ускоряют выведение токсинов и отходов из организма. Клетчатка улучшает работу кишечника и способствует выведению токсинов за короткое время. Вода и продукты с высоким содержанием воды (огурцы, арбуз и др.) стимулируют работу почек и способствуют выведению токсинов через мочу. Вода также очищает кожу и кровообращение. Продукты, богатые антиоксидантами, а также фрукты и овощи с высоким содержанием витаминов С и Е нейтрализуют свободные радикалы в организме. Эти вещества предотвращают повреждение клеток и процесс старения организма, а также защищают организм от вредных воздействий», - сказал он.

Специалист-эксперт отметил, что зеленолистные овощи, шпинат, капуста и другие способствуют расщеплению и обезвреживанию токсинов за счет повышения активности ферментов печени: «Катехины в составе чая стимулируют деятельность печени, помогают выводить токсины и оказывают противоопухолевое действие».

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